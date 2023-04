Dokonalý slepačí vývar: Pri varení sa musíte vyhnúť týmto 7 chybám

Aby ste z neho získali všetko, čo očakávate, treba ho pripraviť správnym spôsobom. Ak chcete, aby bol zdravý a chutný zároveň, vyhnite sa nasledujúcim chybám.

Nemáte všetky potrebné prísady

Jednou z najväčších chýb je, že nemáte všetky potrebné prísady a aj tak sa pustíte do prípravy vývaru. Ide o to, že ak niečo z receptu vynecháte, zmení sa chuť vývaru a nedopadne podľa predstáv.

Rôzne recepty na kurací vývar sa môžu mierne líšiť, ale väčšina receptov obsahuje niekoľko bežných ingrediencií. Patria k nim napríklad kuracie kosti s mäsom, voda, cibuľa, mrkva, zeler, soľ, korenie, bobkový list a koreniny ako cesnak, tymian a rozmarín. Predtým, ako si pripravíte kurací vývar, prečítajte si recept, ktorý použijete, a uistite sa, že máte doma všetky ingrediencie.

Nesprávny pomer ingrediencií

Nestačí len mať všetky suroviny, ale aj ich pridať do vývaru v správnom pomere. Čo sa týka kuracieho mäsa, na kosti z celého kuraťa s trochou mäsa použite tri až päť litrov vody. Získate tak dostatok vývaru, ktorý bude mať tú správnu chuť. Pre väčšinu receptov je postačujúca jedna mrkva, jeden stonkový zeler a polovica cibule.

Nezačínate so studenou vodou

Vkladáte mäso a zeleninu do horúcej vody? Tak robíte veľkú chybu. Najlepšie je vždy začať so studenou vodou. Existuje na to hneď niekoľko rôznych dôvodov. Ak začnete so studenou vodou, môže to zabrániť tomu, aby sa vývar počas varenia zakalil. V závere tak získate číry a krajšie vyzerajúci vývar. Ďalším dôvodom, prečo začať so studenou vodou je, že pomôže zachovať viac chuťových bielkovín z kurčaťa a zeleniny. Horúca voda totiž denaturuje bielkoviny v kuracom mäse a zelenine.

Nesprávna dĺžka varenia

Čas varenia je pri príprave slepačieho vývaru mimoriadne dôležitý. Suroviny musíte spolu variť dostatočne dlho na to, aby kura a zelenina mali šancu odovzdať svoju chuť zmesi v hrnci, ale zase nie príliš dlho. Väčšina receptov na kurací vývar vyžaduje iba varenie všetkých ingrediencií spolu asi dve alebo tri hodiny. Pri vývare z kostí je čas varenia dlhší. Keď suroviny varíte len niekoľko hodín, výsledkom bude čistejší vývar, ktorý hľadáte.

Kurací vývar sa môže variť až šesť hodín, zatiaľ čo vývar z kostí by sa mal variť ešte dlhšie, až 48 hodín.

Malý hrniec

Ak začnete s príliš malým hrncom, buď skončíte s neporiadkom rozliatych ingrediencií po celej varnej doske, alebo nebudete môcť pridať dostatok vody. Tak či onak, nemali by ste robiť kurací vývar bez dostatočne veľkého hrnca, do ktorého sa pohodlne zmestia všetky ingrediencie.

Nezbierate penu

Určite ste si všimli, že pri príprave vývaru sa na vrchu objaví vrstva peny. Táto vrstva pochádza z tučného mäsa na kuracom mäse. Technicky je v poriadku nechať ho tak a nezbierať ho z vrchu, ale neodporúča sa to. Ak sa vrstva peny neodstráni pomerne rýchlo, denaturované kolagénové proteíny, ktoré ju tvoria, sa počas varu rozložia. Tieto bielkoviny sa rozšíria do celého vývaru a dodajú mu zakalený vzhľad.

Ak chcete, aby bol kurací vývar číry, budete musieť spenený tuk odstrániť hneď, ako sa objaví na povrchu hrnca.

Necedíte hotový vývar

So záverom prípravy vývaru sa spája ešte jeden dôležitý krok, ktorý nesmiete preskočiť. Vývar musíte precediť. Veď určite nechcete, aby kúsky kostí alebo chrupaviek skončili vo vašej polievke alebo inom recepte, na ktorý plánujete vývar použiť.

Na oddelenie vývaru od všetkých kostí, kuracích kúskov a zeleniny je ideálne jemné sitko. Ako však nemáte, môžete použiť cedník vystlaný dvoma alebo viacerými vrstvami gázy.