Spisovateľ Haruki Murakami vydal po šiestich rokoch nový román

DNES - 10:39

Tokio Správy » Zahraničné

Svetoznámy japonský spisovateľ Haruki Murakami vo štvrtok vydal po šiestich rokoch nový román The City and Its Uncertain Walls (Mesto a jeho nepevné múry).

Zatiaľ je dostupný len v japončine. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP. Sám spisovateľ uviedol, že najnovší román napísal v karanténe počas pandémie koronavírusu, uvádza sa vo vyhlásení japonského vydavateľstva Šinčóša. Murakami je známy svojimi románmi a poviedkami o absurdite a osamelosti súčasného života, ktoré boli preložené do približne 50 jazykov. Zatiaľ posledný Murakamiho román Killing Commendatore vyšiel v roku 2017 (v češtine o rok neskôr pod názvom Komturova smrt). Agentúra AFP pripomína, že 74-ročný Murakami sa často spomína ako možný kandidát na Nobelovu cenu za literatúru. Medzi jeho najznámejšie diela a svetové bestsellery patria i Nórske drevo, Kafka na pobreží, Slepá vŕba a spiaca žena či Hon na ovcu. Zdieľať tento článok na Facebooku