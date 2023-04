Biden v Írsku navštívil krčmu. Hovoril tam aj o svojich írskych predkoch

„Cítim sa ako doma,“ povedal Biden do príchode do krčmy, pred ktorou sa zhromaždil dav ľudí. Americký prezident ľudí v tomto pohostinstve zabával príbehmi o svojich vzdialených írskych predkoch a zdôraznil dôležitosť tohto dedičstva v jeho rodine. „Nádej je to, čo bije v srdciach všetkých ľudí, obzvlášť v srdciach Írov,“ povedal. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky New.

Biden tiež pripomenul, ako mu jeho starý otec hovorieval, že „najlepšia kvapka krvi v tebe je írska“.

Prezident sa nečakane vyjadril aj o čínskom prezidentovi Si Ťin-pchingovi, píše Sky News. Biden podľa svojich slov s čínskym prezidentom strávil viac času, než ktorýkoľvek iný svetový líder za posledných 10 rokov. Pripomenul aj zážitok, ktorý so Si Ťin-pchingom zažil pri ich spoločnej návšteve Tibetskej náhornej plošiny.

Biden do Írska pricestoval v stredu zo Severného Írska, kde si pripomenul 25. výročie podpísania Veľkopiatkovej dohody.

Podľa Centra írskej rodinnej histórie je Biden doposiaľ „najírskejším“ americkým prezidentom. Z Írska pochádzalo desať zo 16 jeho pra-prastarých rodičov, ktorí emigrovali v polovici 19. storočia počas Veľkého írskeho hladomoru, napísala agentúra AP.