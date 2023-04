Chystáte sa autom do Chorvátska? Avizovaná zmena na cestách vás môže vyjsť draho!

Chorvátska diaľničná spoločnosť HAC vyhlásila medzinárodnú súťaž na výber dodávateľa na nový systém elektronického výberu diaľničného mýta. Informuje o tom miestny portál Jutarnji, z ktorého citujú slovenské Topky.

Zmena sa po novom bude týkať aj slovenských turistov. Nový mýtny systém totiž pokryje viac ako 1300 kilometrov diaľnic, pričom výdavky naň by mali dosahovať výšku v prepočte až 100 miliónov eur. Do prevádzky by mal vstúpiť v roku 2025.

Hlavná zmena spočíva v povinnej registrácii do mýtneho systému, kde bude potrebné zadať základné údaje, ako je evidenčné číslo vozidla, emisná trieda a krajina registrácie.

Pri platbe za mýto sa ponúknu dve možnosti. „Jeden spôsob predstavuje využitie ENC zariadení, ktoré komunikujú s mýtnou bránou. Zariadenia ENC sú prepojené s evidenčným číslom vozidla a jedno takéto zariadenie sa dá použiť až pre tri vozidlá, čím bude táto možnosť vyhovovať prevažne domácim. Druhým spôsobom je platba prostredníctvom systému ALPR, vďaka ktorému bude môcť mýtna správa odčítať vaše EČV a priradiť ho k platbe za mýto,“ informujú Topky.

V súvislosti s novými pravidlami chorvátske diaľnice plánujú zriadiť 74 mobilných jednotiek, ktoré budú pomocou systému „núteného výberu mýta“ kontrolovať dodržiavanie predpisov. Kontroly budú prebiehať aj na odpočívadlách, parkoviskách či čerpacích staniciach.