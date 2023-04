Prípad napadnutej influencerky si všimol aj Žilinka, hudobník nastúpil na liečenie

Influencerka Ráchel Karnižová, ktorá je bývalou partnerkou moderátora a hudobníka Tomáša Drahoša (známeho aj pod prezývkou Tomy Kotty), na sociálnej sieti Instagram zverejnila príspevok, v ktorom tvrdí, že sa stala obeťou domáceho násilia.

Hoci autorka pôvodný príspevok zo sociálnej siete neskôr stiahla, cituje z neho portál Správy RTVS, podľa ktorého sa v ňom snažila varovať ďalšie obete domáceho násilia. „Ak sa ti niečo podobné deje, odíď! Hneď! A neboj sa hovoriť, lebo toto je niečo, čo sa nemôže diať nikomu, či si muž alebo žena,“ písala Karnižová, ktorá zverejnila aj fotografie zakrvavených bytových dvier a svojej tváre.

Influencerka v nasledovných príspevkoch tvrdila, že psychického a fyzického týrania sa na nej dopustil jej alkoholom povzbudený expriateľ Drahoš. Toto tvrdenie podporuje aj zverejnená hlasová správa, v ktorej jej vulgárne nadával a želal jej smrť.

Okrem Karnižovej sa obeťou domáceho násilia mala stať aj Lujza Kalčoková, ktorá takisto v minulosti chodila s Drahošom. Aj Karnižová o tom informovala prostredníctvom Instagramu.

Na prípad reagoval Žilinka

Medializovaný prípad zaujal aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý na Facebooku zverejnil status odsudzujúci domáce násilie.

„Boj proti domácemu násiliu je dlhodobou prioritou prokuratúry. Preto ani medializovaný prípad podozrenia z domáceho násilia voči mladej influencerke neostane zo strany OČTK nepovšimnutý a bude dôkladne objasnený,“ uviedol prokurátor.

Drahoš sa k napadnutiu svojej expartnerky priznal, pričom avizoval, že podstúpi liečbu. „Áno, žiaľ, je to pravda a veľmi, ani neviete ako, ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy za žiadnych okolností. Aj preto som sa rozhodol dnešným dňom nastúpiť na liečbu, a tak ako som Ráchel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom,“ uviedol pre portál markiza.sk.

Produkčná spoločnosť Illuminate Production už kvôli incidentu s Drahošom ukončila spoluprácu. Jeho konanie odsúdila aj televízia Markíza, v ktorej pôsobil. „Televízia Markíza odsudzuje akékoľvek formy násilného správania. Takéto správanie u kohokoľvek považujeme za prekážku spolupráce,“ uviedlo vedenie.