Zmluvy v súvislosti s obnovou nemocníc sa zatiaľ podpíšu so 7 nemocnicami, jednu ešte preverujú

Vyplýva to z vyjadrenia dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera po stredajšom rokovaní vlády. Pôvodne malo financie získať osem nemocníc.

„Z ôsmich nemocníc, ktoré boli zverejnené, potvrdzujeme, že sedem je súčasťou zoznamu. Jedna ostáva v procese preverenia a je to nemocnica v Čadci, kde potrebujeme hlbšie doskúmať niektoré informácie týkajúce sa dátumov,“ ozrejmil s tým, že po preverení oznámi výsledky. Potvrdil, že s vybranými siedmimi nemocnicami sa podpíšu zmluvy. „V priebehu budúceho týždňa to budeme celé procesovať a pripravovať,“ dodal štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Michal Palkovič.

Heger zároveň nevylúčil, že by peniaze mohli dostať aj ďalšie nemocnice, a to zo zdrojov plánu obnovy pôvodne určených na obnovu vozového parku zdravotnej záchrannej služby. Ich presunutie do nemocničného sektora avizoval ešte v marci. „Či rozhodneme o nejakej ďalšej nemocnici, budeme komunikovať osobitne. (...) Do polovice mája by sme chceli poskytnúť túto informáciu,“ povedal.

Pôvodný zoznam úspešných žiadateľov o financie z výzvy na obnovu nemocníc zverejnil rezort zdravotníctva začiatkom marca. Peniaze podľa pôvodného zoznamu mali získať popradská a levočská nemocnica, nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, nemocnice v Bardejove, Skalici, Zvolene, Čadci a Bojniciach. Heger však po odchode rezortného šéfa Vladimíra Lengvarského nechal vyhodnotenie výzvy preveriť.

Audit sa mal okrem zoznamu nemocníc týkať aj schválenia štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. „Vyhodnocujeme pomer medzi štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi verzus usmernenie. Usmernenie vnímame momentálne ako problematické,“ vysvetlil Palkovič. Dodal, že rezort v tejto veci komunikuje s viacerými inštitúciami o možnostiach jeho realizácie a prípadných aplikačných problémoch.

Platnosť spomínaného usmernenia, ktoré malo zjednodušiť proces zmeny pohlavia u transrodových ľudí, ministerstvo pozastavilo v júni 2022. Jeho platnosť sa mala obnoviť uverejnením štandardných postupov pri diagnóze transsexualizmu, ktoré doteraz chýbali. Lengvarský ich odobril tesne pred odchodom z rezortu.