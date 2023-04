Maďarsko lemujú bilbordy "Rusi domov!". Reagovala na ne už aj vláda

Aktuálna bilbordová kampaň v Maďarsku podporovaná priamo veľvyslanectvom USA v Budapešti je dôkazom, že Spojené štáty sa nevzdali snahy vnútiť Maďarsko do pozície podporujúcej vojnu na Ukrajine. Pre komerčnú televíziu ATV to v stredu vyhlásil šéf úradu vlády Gergely Gulyás, podľa ktorého maďarská vláda nezmení svoj postoj ani na americký nátlak, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Maďarsko má spojenecký a priateľský vzťah so Spojenými štátmi, preto považujeme plagátovú kampaň za nezvyčajný krok,“ dodal Gulyás.

V Maďarsku sa v uplynulých dňoch objavili bilbordy a plagáty vyzývajúce na stiahnutie ruských vojakov z Ukrajiny s nápisom „Rusi domov!“. Uviedol to v utorok server telex.hu, podľa ktorého reklamné pútače inštalovali v mestách Gyula, Eger a Miškovec.

Billboard campaign has launched in Hungary



"There can be peace in Ukraine when the Russian invader army withdraws."



Photo: János Haász / Telex pic.twitter.com/WOaLJuKseY