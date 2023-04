Spoločenská hra skončila krvavou hádkou. Vytiahli aj samurajský meč

Spoločenské hry sa niekedy dokážu poriadne vyostriť, v tejto hre to však zašlo priďaleko. Partia Monopoly v Belgicku sa zmenila na krvavý zápas po tom, čo rozrušený sused konfrontoval hráčov so samurajským mečom.

2. apríla skupina štyroch hráčov hrala v meste Forest vonku na chodníku klasickú strategickú hru. Hluk prebudil susedov, ktorí vyšli von a na hlučných hráčov mávali palicou. Podľa francúzskeho Midi Libre to mali byť bezdomovci.

Došlo aj k ostrej hádke, ktorá eskalovala po tom, čo syn jedného z obyvateľov vyšiel z domu s katanou, zakriveným mečom, ktorý tradične používali samuraji vo feudálnom Japonsku. Dostal do potýčky s jedným z hráčov, píše The New York Post.

Jeden z hráčov sa pokúsil vziať rezidentovi meč, ktorý bol následne odkrytý z puzdra. Syn sa ho pokúsil získať späť, pričom sa obaja zranili. Hráč Monopoly bol medzitým prepustený, zatiaľ čo syn zostáva v kritickom stave po tom, čo meč údajne zasiahol jednu z jeho tepien, informuje portál indy100. Dvojicu už zatkli.

Oblasť bola po hre údajne pokrytá škvrnami od krvi a posiata kartami Monopoly.