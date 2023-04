Raši: Slovensko musí do konca roka denne vyčerpať viac ako 20 miliónov eur z eurofondov

V stredu na to upozornil podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD a poslanec Národnej rady SR Richard Raši na tlačovej konferencii.

Krajine podľa predstaviteľov strany hrozí, že bude Európskej únii vracať rovnako veľký balík peňazí, ako je v pláne obnovy. „Máme nevyčerpaných približne 5,49 miliardy eur a ak by sme ich chceli vyčerpať všetky, každý deň vrátane víkendov a sviatkov by sme museli čerpať viac ako 20 miliónov eur,“ upozornil Raši. Dodal tiež, že za prvý štvrťrok SR vyčerpala 414 miliónov eur, takže čerpanie vychádza na 4,6 milióna eur denne.

Za eurofondy, ktoré môžu prepadnúť, by sa podľa Rašiho dali postaviť tri univerzitné nemocnice, každá v hodnote 500 miliónov eur, a 80 okresných po 50 miliónov eur. Vyzval dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, ale aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby okamžite prevzali kroky, ako krízové riadenie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR či vymenovanie úradníckej vlády.

Odborník strany na samosprávy Michal Kaliňák upozornil, že neminuté eurofondy treba bezodkladne presunúť do projektov, ktoré sa dajú ihneď uskutočňovať. „Máme v havarijnom stave 1771 mostov, na dobudovanie vodovodov a kanalizácií potrebujeme viac ako štyri miliardy eur a my ideme tieto peniaze vracať do Bruselu,“ dodal.

Ekonomický expert strany Kamil Šaško upozornil, že nečerpaním eurofondov uniká štátu významný zdroj príjmu na dani z pridanej hodnoty. Pripomenul, že zamestnávatelia dlhodobo žiadajú, aby sa zdroje presunuli do oblastí, v ktorých sa skutočne čerpajú a zhodnocujú, a teda predovšetkým do samospráv a súkromného sektora.