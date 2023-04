Strategický rámec by mal zlepšiť ochranu detí či zdravotnú starostlivosť

DNES - 11:02

Bratislava Správy » Ekonomické

Do roku 2030 by mal strategický rámec na podporu rodiny a demografického vývoja vymedziť vízie, strategické ciele a rámcové opatrenia, ktoré majú napomôcť k zlepšeniu demografickej situácie. Mal by tiež zlepšiť ochranu rodín, osobitne detí a sociálno-ekonomickú situáciu rodín.

Vyplýva to z návrhu strategického rámca, ktorý v stredu schválila vláda. Strategický rámec je zameraný na prevenciu, ochranu detí a mládeže, zdravie a zdravotnú starostlivosť, trh práce, zamestnanosť, bývanie či zosúlaďovanie rodiny a práce, ekonomické a finančné nástroje či návratovú migráciu. Pôvodne malo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predložiť Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu v SR. Názov materiálnu zmenilo na Národný strategický rámec na podporu rodiny a demografického vývoja do roku 2030. V predkladacej správe MPSVR uviedlo, že tento rámec rieši problematiku zo širšieho pohľadu, a zároveň bude nadväzovať na Akčný plán na podporu rodiny a demografického vývoja v SR 2022 - 2030. "Kľúčové je zavedenie udržateľného systému zdravotnej starostlivosti o raný detský vývin na základoch analýzy aktuálnej ponuky a dopytu zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb včasnej intervencie a vzdelávania pre všetky deti tejto vekovej kategórie pri súčasnej podpore osobnej starostlivosti matky o deti do troch rokov vrátane detí so zdravotným postihnutím a detí zo znevýhodneného prostredia, a to v kontexte spolupráce s rodinou," uvádza sa v predkladacej správe. Pre účely prvotných expertíz a spracovania východiskovej analýzy bola ustanovená expertná pracovná skupina, zložená z odborníkov pre problematiku demografie, bývania, ekonomiky, trhu práce a zamestnanosti, zosúladenia starostlivosti o rodinu so zamestnaním a návratovej migrácie. Pracovná skupina následne vypracovala vstupnú analýzu. Zdieľať tento článok na Facebooku