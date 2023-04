SNS ide do volieb spoločne s Tarabovou stranou

Informovali o tom ich predsedovia Andrej Danko (SNS) a Tomáš Taraba (Život-NS) na stredajšej tlačovej konferencii. Danko avizoval rokovania aj s ďalšími stranami, cieľom je vytvoriť po voľbách stabilnú vládu.

"Spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl sa stáva realitou," uviedol Danko s tým, že Tarabova strana bude na kandidátnej listine SNS. Ozrejmil, že v rámci spoločnej kandidátky vytvoria dohody s jednotlivými osobami na kandidátnej listine. Dodal, že rokujú aj s ďalšími subjektami, ktoré sa pohybujú v prieskumoch pod piatimi percentami. Zamedziť chcú tomu, aby v septembrových voľbách neprepadli hlasy národných, kresťanských a sociálne cítiacich voličov.

Danko podčiarkol potrebu zostavenia stabilnej vlády po voľbách. Poukázal na situáciu v uplynulých troch rokoch. Hovorí o hlbokej spoločenskej a ekonomickej kríze, deštrukcii štátu a ohrození demokracie. Stabilná vláda po voľbách môže byť podľa Danka nádejou pre Slovensko na spoločenské zmeny. Ak by sa SNS nedostala do parlamentu, podľa lídra národniarov by mohlo byť veľmi ťažké vládu zostaviť.

Taraba ocenil, že Danko si uvedomil politickú zodpovednosť SNS. Pripomenul jej dlhoročnú tradíciu. Deklaroval, že nechcú Slovensko dostať zo západných štruktúr, ale chcú hájiť jeho záujmy. Poukázal pritom na zadlžovanie Slovenska. Vo voľbách sa podľa neho rozhodne, či bude ďalej vládnuť typ politikov, ktorí škodia Slovensku a "urobili si z neho trampolínu na medzinárodnú kariéru".