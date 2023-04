Opitý vodič narazil do domu i auta. Z miesta nehody ušiel

Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že nehoda sa stala na Veľkonočný pondelok (10. 4.).

„Miestny muž viedol v nočných hodinách osobné vozidlo, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla a vošiel do otvoreného dvora jedného z rodinných domov. Najskôr narazil do kovového oplotenia, potom do múru rodinného domu a nakoniec aj do zaparkovaného osobného auta. Z miesta nehody odišiel,“ priblížila hovorkyňa. Vodiča policajná hliadka vypátrala, bol stotožnený a podrobený kontrole. Výsledok dychovej skúšky presiahol hodnotu 2,2 promile. Výška škôd na majetku, ktorý muž poškodil, doposiaľ nie je známa.

„Opitý vodič bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bolo voči nemu vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uzavrela Ligdayová.