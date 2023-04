Video: Terminátor zasahuje. Schwarzenegger nečaká na opravu výtlkov, asfaltuje ich sám

75-ročný bývalý guvernér Kalifornie sa nemohol dočkať opravy výtlkov na ceste, tak vzal veci do vlastných rúk. Na Twitteri zverejnil video, ako sa s týmto problémom popasoval.

Vysvetlil, že celé okolie rozčuľovala obrovská diera na ceste, ktorá už týždne ničí autá a bicykle. Preto sa rozhodol, že s tým niečo spraví. Povedal:

Vyšiel von a so svojím tímom sa pustil do opravy. Ľudia herca a bývalého kulturistu chválili za to, že si vytiahol rukávy a sám sa pustil do práce. „Bývalý guvernér opravuje výmole, to rád vidím,” napísal jeden z užívateľov Twitteru.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT