Školské organizácie žiadajú poslancov, aby s nimi pri novele rokovali

V tejto súvislosti navrhujú odmietnuť súčasnú podobu novely školského zákona a prizvať navrhovateľov k tvorbe kurikulárnej reformy. TASR o tom informovala Stella Hanzelová z Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) Slovenska.

„Nemôžeme súhlasiť s jednostranným zvyšovaním hodín pohybovej výchovy, ktoré v predloženom návrhu uberá z existujúcich hodín v učebnom pláne bez toho, aby zohľadňovalo rozvíjanie iných častí detskej osobnosti,“ uviedli organizácie. Zvýšenie hodín bez komplexného systémového riešenia a potrebných východiskových analýz je podľa nich škodlivý, jednostranný a nekoncepčný krok so „závažnými dôsledkami“ pre školskú prax.

Navrhovaná novela školského zákona je podľa Asociácie evanjelických škôl Slovenska, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, Združenia katolíckych škôl Slovenska, Združenia základných škôl Slovenska a Zväzu školských asociácií a združení SR nesystémovým zásahom do aplikačnej praxe v období, keď nastavujú kurikulárnu reformu, do ktorej pôsobnosti podľa nich takáto zmena patrí.

„Sme presvedčení, že bez sprievodnej masívnej finančnej podpory škôl s poddimenzovanými možnosťami zabezpečenia riadnej telesnej výchovy navrhovaná novela ani nenaplní stanovený cieľ zvýšenia a skvalitnenia pohybovej kultúry detí,“ poukázali.

Vyučovací predmet telesná a športová výchova by mohol byť povinným na základných školách v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dvoch hodín týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v marci do druhého čítania.

Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký v tejto súvislosti uviedol, že tretiu hodinu telesnej výchovy plošne neprikázal, určite nie z disponibilných hodín. Povinná tretia hodina telesnej výchovy je podľa neho aj otázkou kapacít, personálneho obsadenia, ale i chýbajúcich telocviční.