Ukrajinský premiér pricestoval do Kanady, bude žiadať muníciu a bojové vozidlá

S odvolaním sa na Šmyhaľov príspevok na Twitteri o tom informovala stanica CNN.

Šmyhaľ poznamenal, že Kanada bola po začiatku ruskej invázie medzi prvými krajinami, ktoré sa postavili na stranu Ukrajiny. Vlády v Ottawe a Kyjeve podľa jeho slov „pripravujú nové dohody na posilnenie makrofinančnej a ekonomickej stability Ukrajiny“.

Šmyhaľ v minulotýždňovom rozhovore pre kanadské noviny The Globe and Mail uviedol, že od Kanady bude žiadať obrnené vozidlá a muníciu pre húfnice a tanky. „Je to mimoriadne dôležité pre prípravu našej protiofenzívy,“ zdôraznil.

Denník The Guardian pripomína, že Ukrajina plánuje podľa očakávaní v najbližších týždňoch či mesiacoch spustiť protiofenzívu s cieľom opätovne dobyť územia na juhu a východe krajiny, ktoré obsadili ruské sily.