Video: Slonica sa sama naučila šúpať banány. Je však vyberavá, takýchto sa ani nedotkne

Slonica Pang Pha, ktorá žije v berlínskej zoo, sa naučila šúpať banány. Podľa vedcov túto schopnosť získala pozorovaním svojich chovateľov. Nikto ju totiž šúpať banán neučil, píše portál IFL Science. Slonica však nešúpe každý banán. Keď ju vedci začali pozorovať, mysleli si že jej preferencie sú čisto náhodné. Banány je ponúkali celé týždne, no ona neolúpala ani jeden. Nakoniec prišli na to, že vyberá určité banány na olúpanie na základe ich zrelosti. Napríklad nikdy nešúpala zelené alebo zelenožlté banány, ale ošúpala 82 % žltohnedých banánov a väčšinu hnedých banánov.

Slony pritom obvykle jedia zelené a žlté banány, a to celé aj so šupkou. Hnedé banány úplne odmietajú.

Podľa štúdie zverejnenej v Current Biology správanie tejto slonice ovplyvňoval aj sociálny kontext. V spoločnosti iných slonov túto svoju schopnosť ukazovala oveľa menej. Keď napríklad stolovala so svojou dcérou Anchali a ďalšou samicou ázijského slona Drumbo, väčšinu žltohnedých banánov zjedla vcelku, s výnimkou posledného banánu, ktorý olúpala.

Slony sú známe svojimi pôsobivými kognitívnymi schopnosťami a veľmi obratným chobotom, no vedci tvrdia, že nie je známe, že by vedeli šúpať banány. V snahe vysvetliť nezvyčajné schopnosti Pang Pha autori uvádzajú, že keď prvýkrát prišla do berlínskej zoo v roku 1987, Pha bola chovaná ľuďmi, ktorí ju kŕmili olúpanými banánmi a šúpali ich priamo pred ňou.

Autori tiež poznamenávajú, že žiadny zo slonov v berlínskej zoo – vrátane Phinej dcéry – sa zrejme od nej tento trik nenaučil. To naznačuje, že zručnosť nie je ľahko prenosná medzi slonmi, čo robí jej schopnosť ešte pôsobivejšou.