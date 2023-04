Expertka radí, ako sa chrániť pred lupičmi. Toto musia vedieť aj vaše deti

Televízna krimi reportérka sa s divákmi podelila o niekoľko rád, ako sa chrániť pred lupičmi. Na sociálnej sieti uviedla, čo by ste mali robiť, keď sa do vášho domu pokúsi vlámať zlodej, keď ste sami doma.

Lori Fullbrightová, ktorá robí reportáže pre spravodajskú stanicu News on 6 Tulsa, divákom na TikToku povedala, že keď nabudúce niekto zaklope na ich dvere, nesmú byť ticho.

Dodala, že by ste mali vytvoriť dojem, že v dome je viacero ľudí. Fullbrightová uviedla, že mnohí ľudia sa inštinktívne snažia zostať ticho v nádeji, že osoba za dverami odíde. Ide však o nesprávnu reakciu, pretože ticho lupiča pravdepodobne presvedčí, že nehnuteľnosť je prázdna a je možné ju vykradnúť.

Skúsená reportérka vysvetlila, že drvivá väčšina zlodejov sa chce vlámať do prázdneho domu. „Keď nabudúce niekto zaklope, nebuďte ticho," radí Fullbrightová vo svojom videu. „Robte hluk. Choďte sa prihovoriť cez dvere: 'Môžem vám pomôcť', 'Nemám záujem', 'Odíďte', teraz už vedia, že je niekto vnútri."

Reportérka uviedla, že k zverejneniu rady ju viedli jej 31-ročné skúsenosti s rozhovormi so stovkami kriminálnikov. Fullbrightová opísala techniku, ktorú zlodeji radi používajú a ktorá sa nazýva "zaklopať a vykopnúť", čo je doslova zaklopanie na dvere a ich vykopnutie.

Povedala, že väčšina zlodejov vykráda domácnosti od pondelka do piatku od 9:00 do 15:30. „Prečo? Chcú prázdny dom, ale nie sú si istí, či ste preč. Čo teda robia? Zaklopú. Počúvajú,“ uviedla vo videu. Ak lupiči nič nepočujú, pokúsia sa preniknúť cez dvere.

Podľa reportérky je priame stretnutie so zločincom nebezpečné. Fullbrightová uviedla, že sa stretla s mnohými prípadmi, keď mlčanie počas vniknutia do domu nedopadlo dobre. "A s tým sa často stretávam pri deťoch. Takže by som vám určite odporučila, aby ste svoje deti naučili, že ak niekto zaklope, nech nie sú ticho, nech sa netvária, že tam nie sú, nech robia hluk, pretože opäť platí, že drvivá väčšina zlodejov nepríde dovnútra, ak vie, že je niekto doma."

Niekoľko dní po tomto virálnom videu zverejnila Fullbrightová ďalšie video v reakcii na niektorých divákov, ktorí sa zaujímali, čo majú robiť, ak patria do toho malého percenta, ktoré sa stretne tvárou v tvár s lupičom.

Podľa reportérky je najdôležitejšie mať pripravený plán, ako budete reagovať v takejto situácii, kam sa viete schovať a čo vám môže poslúžiť ako zbraň na sebaobranu. Odporúča ľuďom utekať preč alebo sa zamknúť v jednej izbe, pretože priama konfrontácia nemusí byť dobrý nápad. Reportérka robila rozhovory s ľuďmi, ktorým sa podarilo ubrániť, ale zaznamenala aj prípady, kedy to nedopadlo dobre.