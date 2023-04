Video: Chlapec chcel objať Dalajlámu, ten chcel niečo viac

Najvyšší duchovný a zároveň svetský vodca v Tibete Dalajláma sa musel ospravedlniť po tom, ako sa na sociálnych sieťach rozšírilo video, ktoré pobúrilo verejnosť. Na záberoch je vidno, ako na podujatí bozkáva malého chlapca na pery a žiada ho, aby mu "cucal jazyk".

Na virálnom videu dalajláma bozkáva malého chlapca na pery a dotýka sa ho čelom, zatiaľ čo publikum tlieska a smeje sa. Potom vodca vystrčí jazyk a povie chlapcovi, aby mu ho cucal.

Video vyvolalo po celom svete pobúrenie, pričom používatelia Twitteru označili Dalajlámove činy ako "nechutné" a "nevhodné". "Prečo dalajláma hladí tohto chlapca a žiada ho, aby mu 'cucal jazyk'?" pýta sa Stew Peters.

Why is the Dalai Lama fondling this young boy and asking him to “suck his tongue”? pic.twitter.com/cZWHfbgTAd