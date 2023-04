Zomrel gitarista skupiny ABBA

Vo veku 70 rokov zomrel švédsky gitarista Lasse Wellander, ktorý takmer 50 rokov koncertoval a nahrával so švédskou popovou skupinou ABBA. Hudobník zomrel v piatok na rakovinu. Smutnú správu oznámila jeho rodina a skupina.

"S neopísateľným zármutkom musíme oznámiť, že náš milovaný Lasse zomrel," uvádza sa vo vyhlásení na hudobníkovej stránke na Facebooku zverejnenom v nedeľu. "Lasse nedávno ochorel na niečo, čo sa ukázalo ako rakovina šíriaca sa po tele, a na Veľký piatok skoro ráno zomrel, obklopený svojimi blízkymi."

Členovia skupiny Abba - Benny Andersson, Frida Lyngstad, Agnetha Fältskog a Björn Ulvaeus - vo vyhlásení pre médiá v pondelok uviedli, že Wallander bol "drahým priateľom, zábavným človekom a vynikajúcim gitaristom". Skupina ocenila jeho prínosy v nahrávacom štúdiu aj na pódiu. "Smútime pre jeho tragickú a predčasnú smrť a spomíname na milé slová, zmysel pre humor, usmievavú tvár a hudobnú genialitu muža, ktorý zohral v príbehu ABBY takú neoddeliteľnú úlohu. Bude nám veľmi chýbať a nikdy na neho nezabudneme."

Lasse Wellander sa narodil v roku 1952 a so švédskou popovou legendou ABBA prvýkrát pracoval v októbri 1974, keď spolu nahrali piesne "Intermezzo No.1" a "Crazy World". Čoskoro sa stal hlavným gitaristom na albumoch kapely a podľa webovej stránky skupiny s ňou absolvoval turné v rokoch 1975, 1977, 1979 a 1980.

Aj po tom, ako sa v roku 1982 členovia kapely rozišli, Wellander zostal v skupine a spolupracoval s Bennym Anderssonom a Björnom Ulvaeusom.

Objavil sa na mnohých albumoch vrátane "Chess" a "Gemini" a soundtrackov k filmom "Mamma Mia" a "Mamma Mia! 2", ako aj na albume skupiny ABBA "Voyage", ktorý vyšiel v novembri 2021.

Wellander hral v 80. rokoch s viacerými skupinami, vrátane Low Budget Blues Band, Zkiffz, Little Mike and the Sweet Soul Music Band a Stockholm All Stars, uvádza sa v životopise na jeho oficiálnej webovej stránke.

Wellander, ktorý je sám o sebe slávnym hudobníkom, vydal sedem štúdiových albumov, z ktorých dva sa dostali do rebríčka Top 40 albumov, uvádza sa v jeho životopise na webovej stránke ABBA.