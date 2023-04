Video: Indická svadba sa zmenila na miesto činu

Na sociálnych sieťach sa rozšírilo šokujúce video, v ktorom indická nevesta strieľala z revolveru. K incidentu došlo v okrese Hathras v štáte Uttarpradéš. Na videu je vidieť, ako muž podáva nabitý revolver neveste, ktorá sedí na pódiu vedľa ženícha. Žena zdvihne zrak a štyrikrát za sebou vystrelí zo zbrane, zatiaľ čo ženích hľadí neprítomne pred seba a zdá sa, že je nervózny. Žena potom podá revolver späť mužovi, zatiaľ čo v pozadí vidno iného muža, ako sa smeje.

