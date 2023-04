Video: Muž blokoval tiesňové linky, takto si poňho prišli kukláči

NIEKOĽKOKRÁT ZA DEŇ ZAŤAŽOVAL NIELEN LINKU 158 VYHRÁŽKAMI Poverený policajt Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava III dňa 06.04.2023 začal trestné stíhanie voči 61 – ročnému Bohuslavovi H. za prečin nebezpečného vyhrážania. Podľa doposiaľ zistených informácií sa obvinený dňa 05.04.2023 v čase o 07:05 h vyhrážal fyzickou likvidáciou operátorke operačného strediska Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. Menovaný zatelefonoval na linku 158, hovor operátorka prijala, na čo jej začal vulgárne nadávať, vyhrážať sa fyzickým útokom a zabitím. Volania 61 – ročného Bohuslava H. trvajú od roku 2018, pričom niekoľkokrát denne zneužíval a blokoval tiesňovú linku 112, 150 a 158 bez udania dôvodu. Hovory mali vždy rovnakú legendu a to vulgárne vynadať operátorom. Muž bol dňa 06.04.2023 zadržaný v mieste svojho bydliska po predchádzajúcom súhlase prokurátora a bol eskortovaný na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších procesných úkonov. Za prečin nebezpečného vyhrážania bol 61 – ročný Bohuslav H. právoplatne odsúdený aj v roku 2018 Okresným súdom Bratislava I. a súčasne je stíhaný v ďalších dvoch trestných veciach a to za prečin nebezpečného vyhrážania. O pestrej kriminálnej minulosti vypovedá výpis z jeho registra trestov, už bol 7 krát právoplatne odsúdený za trestné činy a to ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, vydieranie, krádež, útok na verejného činiteľa a nebezpečné vyhrážanie. ‼️Súhrnná informácia z operačného strediska Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave o prijatých telefonických hovoroch na linku 158 od obvineného, ktorý túto linku bezdôvodne blokoval: V roku 2021 bolo prijatých 3.820 hovorov, v roku 2022 bolo prijatých 7.028 hovorov a v roku 2023 bolo do 05.04. prijatých 3932 hovorov. SPOLU je to 14.780 hovorov. Obvinenému 61 - ročnému Bohuslavovi H. hrozí v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody až na tri roky.