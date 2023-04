Video: Sagan spadol počas pretekov, museli ho ošetrovať

Slovenský cyklista Peter Sagan spadol na pretekoch Paríž - Roubaix a monumentálnu klasiku, na ktorej triumfoval v roku 2018, nedokončil. Nepríjemný pád mal približne 150 km pred cieľom v kockovom sektore číslo 28 z Viesly do Quiévy. Jazdec stajne TotalEnergies sa po kolízii ťažko zdvíhal zo zeme a museli ho ošetrovať.

Sagan vo svojej rozlúčkovej sezóne s cestnou cyklistikou spadol už v druhej z troch monumentálnych klasík, ktoré boli tradične súčasťou jeho jarného itineráru. Pred týždňom nedokončil preteky Okolo Flámska po problémoch 142 kilometrov pred cieľovou čiarou.

Peter Sagan's farewell tour isn't going to plan



The legendary Slovak crashes out of #ParisRoubaix pic.twitter.com/bFCkYZi3KT