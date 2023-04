Tento druh oleja dokáže zmierniť zrážanie krvi behom dvoch hodín

O olivovom oleji je známe, že obsahuje fenoly, účinné antioxidanty, ktoré pozitívne pôsobia napríklad pri prevencii vysokého krvného tlaku. Ako sa však ukázalo, dokážu tiež riadiť mechanizmy zrážania krvi.

V štúdii z roku 2019 výskumníci preukázali, že u osôb, ktoré konzumovali olivový olej aspoň raz týždenne, bola aktivácia krvných doštičiek nižšia ako u účastníkov, ktorí ho jedli menej často. Navyše u tých, ktorí častejšie konzumovali olivový olej, sa pozorovali nižšiu mieru zhlukov krvných doštičiek.

Sean P. Heffron z lekárskej fakulty Univerzity v New Yorku pre NutritionInsight uviedol: "Obézni ľudia sú vystavení zvýšenému riziku srdcového infarktu, mozgovej príhody alebo iných kardiovaskulárnych príhod, aj keď nemajú cukrovku alebo iné ochorenia spojené s obezitou. Naša štúdia naznačuje, že konzumácia olivového oleja môže prispieť k zmene tohto rizika a potenciálne znížiť riziko infarktu alebo mŕtvice u obéznych ľudí.“

Kvalitný olivový olej pozitívne ovplyvňuje zrážanie krvi

Ide o prvú štúdiu, ktorá hodnotila vplyv olivového oleja na funkciu krvných doštičiek u obéznych ľudí. Vedci naznačili, že výťažky z olivového oleja a časť jeho fenolových zložiek môžu byť zodpovedné za zníženie agregácie krvných doštičiek. Tieto antioxidanty sa ukázali ako účinné aj pri znižovaní krvného tlaku, vďaka čomu môžu pôsobiť ako účinná prevencia srdcových ochorení.

Výskumníci uviedli, že zníženie aktivity krvných doštičiek sa najviac prejavilo u dospelých obéznych nefajčiarov. Predchádzajúce štúdie však zaznamenali podobné účinky u osôb s vysokou hladinou cholesterolu.

Vo výskume uverejnenom v časopise American Journal of Clinical Nutrition sa zistilo, že fenoly v extra panenskom olivovom oleji rýchlo znižujú tvorbu krvných zrazenín.

Štúdia zistila, že ľudia, ktorí konzumovali panenský olivový olej s vysokým obsahom fenolov, mali nižšie hladiny látky zodpovednej za zvýšenú tvorbu krvných zrazenín.

Počas jedného týždňa jedli biely chlieb s panenským olivovým olejom s vysokým obsahom fenolov alebo biely chlieb s olivovým olejom, z ktorého bola extrahovaná veľká časť fenolov.

Vedci rozdelili účastníkov s vysokým cholesterolom na dve skupiny. Počas jedného týždňa účastníci jedli biely chlieb s panenským olivovým olejom obsahujúcim 400 častíc na milión fenolov alebo biely chlieb s olivovým olejom, z ktorého bola extrahovaná veľká časť fenolového zloženia.

Účinky olivového oleja s vysokým obsahom fenolov s dostavili už po dvoch hodinách

Výskum ukázal, že dve hodiny po jedle s vysokým obsahom fenolov bola koncentrácia antigénu faktora VII u účastníkov štúdie nižšia. Tento antigén je zodpovedný za podporu zrážania krvi.

Navyše zistenia ukázali, že v skupine konzumujúcej jedlá s vysokým obsahom fenolu došlo k väčšiemu poklesu aktivity ďalšieho faktora podporujúceho zrážanie krvi, ktorý sa nazýva inhibítor aktivátora plazminogénu-1.

Výskumníci poukázali na to, že v štúdiách o zdravotných prínosoch olivového oleja sa v minulosti vyskytli nezrovnalosti. Tie podľa nich mohli vyplývať z rozdielnych koncentrácií fenolových zložiek rôznych olivových olejov.

Odborníci odporúčajú vyberať si oleje lisované za studena, pretože teplo ničí polyfenoly. V ideálnom prípade by mal byť olivový olej plnený do tmavých fliaš, nie do priehľadných. Tým sa opäť zabráni zničeniu polyfenolov vplyvom svetla a kyslíka.