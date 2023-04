Príchod jari oslávi v apríli Festival sakúr a umenia

V Bratislave oslávi v apríli príchod jari Festival sakúr a umenia. Naplánovaný je na 13. až 15. apríla a jeho hlavný program sa uskutoční v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka. TASR o tom informovali z Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB). Festival nadväzuje na aktivitu Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike, v rámci ktorej vysadilo na Slovensku stovky sakúr.

„V roku 2020 vysadilo po celom Slovensku 500 sakúr na oslavu 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom. Tento rok, pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky, zakladáme v Bratislave tradíciu festivalu sakúr,“ konštatuje veľvyslanec Japonska v SR Makoto Nakagawa. Verí, že kvety sakury budú každoročne pripomínať prehlbujúce sa priateľstvo medzi oboma krajinami.

Podujatie sa začne 13. apríla v Parku Suchá Vydrica v Karlovej Vsi. Následne sa 15. apríla presunie do amfiteátra na Valachovej ulici v Dúbravke. V rámci programu nebude chýbať ani čajový obrad podľa pravidiel školy Omotesenke, ukážky tvarovania bonsajov, koncert japonských piesní či krátke básne Haiku, ale ani ukážky bojových umení či rôzne hry, výroba ručného papiera, maľovanie a origami.

BTB zároveň posúva pôsobnosť festivalu za hranice týchto dvoch mestských častí, ktoré sa na ňom podieľajú organizačne. Okrem mapy desiatich miest, kde sú v hlavnom meste vysadené sakury, prináša aj fotografickú súťaž. Obyvatelia sa do nej môžu zapojiť do 20. apríla. Tie najlepšie zároveň poputujú do Japonska.

Obyvatelia Japonska majú v jarnom období sviatok zvaný „hanami“, keď sa stretávajú s priateľmi, obdivujú krásu sakúr a piknikujú v sadoch a záhradách pod rozkvitnutými stromami.