Mesiac ovplyvňuje depresiu: V tento týždeň býva najviac samovrážd

Ľudia už po stáročie mali podozrenie, že mesiac na oblohe záhadným spôsobom ovplyvňuje ich zdravotný a duševný stav. Psychiatri z Indiana University v štúdii potvrdili, že počas obdobia splnu mesiaca sa zvyšuje počet úmrtí v dôsledku samovrážd.

"Chceli sme analyzovať hypotézu, že v období okolo splnu mesiaca sa zvyšuje počet samovrážd, a zistiť, či by sa v tomto období mali pozornejšie sledovať rizikoví pacienti," povedal doktor Alexander Niculescu.

Vedci skúmali údaje o samovraždách z úradu koronera okresu Marion v Indiane, ktoré sa stali v rokoch 2012 - 2016. Zistili, že počet úmrtí na samovraždu sa výrazne zvýšil v týždni, keď bol spln mesiaca, pričom u ľudí nad 55 rokov bol nárast samovrážd ešte vyšší.

Pozreli sa aj na dennú dobu a mesiace, v ktorých došlo k samovraždám. Zistili, že najviac samovrážd bolo spáchaných medzi 15. až 16. hodinou a najrizikovejší bol spln v septembri. Tieto zistenia boli uverejnené v akademickom žurnále Discover Mental Health . Niculescu uviedol:

"Z klinického hľadiska a z hľadiska verejného zdravia sme v tejto štúdii našli niekoľko dôležitých poznatkov. Vysoko rizikoví pacienti by mali byť možno pozornejšie sledovaní v týždni splnu mesiaca, počas neskorých popoludní a možno aj v mesiaci september."

Niculescu a jeho tím už v predchádzajúcej práci vyvinuli krvné biomarkery na duševné poruchy (úzkosť, depresia a posttraumatická stresová porucha) a na bolesť. Zo vzoriek krvi, ktoré predtým odobral koroner, dokázali zistiť, ktoré biomarkery boli u ľudí prítomné.

"Testovali sme zoznam hlavných krvných biomarkerov pre samovraždu, ktoré sme identifikovali v predchádzajúcich štúdiách," povedal Niculescu. Biomarkery, ktoré predpovedajú riziko samovraždy počas určitého týždňa, hodiny a mesiaca, sa podľa vedcov javia ako gény, ktoré regulujú vnútorné hodiny tela, tzv. cirkadiánne hodiny. Pomocou biomarkerov tiež zistili, že alkoholici a ľudia trpiaci depresiou môžu byť v týchto obdobiach vystavení vyššiemu riziku samovražedných myšlienok.

Niculescu uviedol, že práve zvýšená intenzita svetla pri splne mesiaca môže viesť k zvýšenému počtu samovrážd v tomto období. Okolité svetlo zohráva významnú úlohu na cirkadiánny rytmus tela, čo je prirodzený 24-hodinový cyklus, ktorým sa naše telo riadi. Tento rytmus reguluje, kedy spíme a kedy sme bdelí. Mesačné svetlo by mohlo ovplyvňovať ľudí v čase, keď potrebujú tmu.

"Vplyv okolitého svetla a telesných hodín pri samovraždách treba podrobnejšie preskúmať spolu s tým, ako ľudia spia a ako sú vystavení svetlu," povedal Niculescu. "Zmeny svetla môžu v spojení s inými rizikovými faktormi ovplyvniť zraniteľných ľudí."

Niculescu uviedol, že najvyšší počet samovrážd od 15.00 do 16.00 hod. by mohol súvisieť so stresujúcimi faktormi počas dňa, ako aj s poklesom svetla, ktorý v tej dobe začína.

V septembri mnohí ľudia zažívajú koniec letných prázdnin, čo by mohlo spôsobovať stres, ako aj účinky sezónnej afektívnej poruchy, keďže v tomto ročnom období sa znižuje množstvo denného sveta.

"Naša práca ukazuje, že spln mesiaca, jesenné obdobie a neskoré popoludnie sú časovými oknami zvýšeného rizika samovrážd, najmä u osôb, ktoré trpia depresiou alebo poruchami spôsobenými užívaním alkoholu," povedal Niculescu.

Niculescu dúfa, že v budúcnosti bude skúmať, či vystavenie obrazovkám v noci prispieva k zvýšenej miere samovrážd, najmä u mladších ľudí. "Niektorí ľudia majú každý večer v ruke mesiac v splne," povedal Niculescu. "Je to oblasť, ktorú rozhodne potrebujeme ďalej študovať."