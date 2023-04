Zelenskyj: Ukrajina bojuje za univerzálne hodnoty, smeruje do NATO

Tento týždeň priniesol Kyjevu dobrý „posun smerom k NATO“ s novou vojenskou pomocou zo strany Západu i ďalšími prejavmi medzinárodnej podpory, zdôraznil Zelenskyj v pravidelnom videoposolstve z Kyjeva.

Ukrajinský prezident to uviedol v súvislosti s rezolúciou, ktorú vo štvrtok jednomyseľne schválil litovský parlament. Litva sa podľa nej bude snažiť o to, aby krajina už na najbližšom, júlovom summite Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse dostala pozvánku na vstup do NATO. Zelenskyj v prejave zároveň tejto pobaltskej krajine poďakoval.

Úsilie Ukrajiny o členstvo v NATO je často spomínané Kremľom ako jeden z dôvodov ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva spustila vlani koncom februára, pripomína DPA.

Zelenskyj vo svojom najnovšom videoposolstve apeloval na podporu zo strany krajín, ktoré sa ešte stále jasne nedištancovali od Ruska. Ukrajinci podľa neho bojujú za univerzálne hodnoty, ktoré sú blízke všetkým národom, podotkol.

„Každý si cení bezpečnosť a ochranu pred terorom,“ podotkol ukrajinský prezident. Rusko je naopak za „koncentračné tábory, deportácie detí, znásilňovnaie žien a vypaľovanie miest,“ dodal podľa DPA Zelenskyj.