Praha má podľa prieskumu druhú najlepšiu verejnú dopravu na svete

Najlepší systém mestskej hromadnej dopravy (MHD) na svete má nemecký Berlín, na druhom mieste je česká metropola Praha. Poradie je výsledkom prieskumu, ktorý uskutočnil vydavateľ turistických sprievodcov Time Out.

Ten sa obyvateľov vybraných miest pýtal, ako sú spokojní s verejnou dopravou; pozitívne v ňom odpovedalo 96 percent Pražanov, informoval v sobotu Český rozhlas.

Do prieskumu sa zapojilo 20.000 ľudí v 50 mestách, z nich Time Out vybral 19 najlepších. Do prvej desiatky sa dostali iba zástupcovia Európy a Ázie. Európu okrem Berlína a Prahy zastupuje ešte dánska Kodaň na štvrtom mieste, švédsky Štokholm na piatom a holandský Amsterdam na desiatom.

„V našom prieskume úctyhodných 96 percent obyvateľov Prahy uviedlo, že v ich meste sa dá verejnou dopravou jazdiť ľahko. A nie je to len pohodlné, ale aj veľmi pôsobivé,“ napísal Time Out na svojej webovej stránke.

Upozornil zároveň na to, aký skvelý výhľad je z niektorých liniek električky na historické pamiatky. Poukázal tiež na estetické kvality pražského metra.