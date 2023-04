Video: Na pohrebe Vladlena Tatarského sa zúčastnil aj Jevgenij Prigožin, doniesol kladivo

Smútoční hostia nesúci kvety sa zišli na Trojekurovskom cintoríne na západe Moskvy. Niektorí účastníci pohrebu mali na oblečení písmená Z alebo V, ktoré sa stali symbolom ruského útoku na Ukrajinu.

Prigožin prišiel na pohreb s kladivom, ktoré je vizitkou Vagnerovej skupiny, a položil ho k blogerovej rakve. Pri zatvorenej rakve boli na zamatových vankúšoch vystavené aj Tatarského vyznamenania, medzi ktorými sa nachádzal aj Rád odvahy, jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní Ruska. Ten udelil ruský prezident Vladimir Putin blogerovi posmrtne za jeho statočnosť.

At Vladlen Tatarsky's funeral, a reworked version of the Chechen bard Timur Mutsurayev's song "They're Gone" was performed.



Mutsurayev chanted the Chechens' struggle in the war against Russia. Many of his songs are considered extremist in the Russian Federation.



