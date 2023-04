Tieto jedlá a lieky nesmiete kombinovať, hrozí vám poškodenie pečene, obličiek či srdca

Pacienti sú často oboznámení s tým, že niektoré lieky a doplnky stravy by nikdy nemali kombinovať, no mnohí nevedia, že do tejto rovnice sa neoplatí pridávať aj niektoré potraviny. Niektoré jedlá môžu zmeniť spôsob, akým telo metabolizuje lieky. Potraviny môžu obmedziť alebo zvýšiť vstrebávanie lieku, čo môže mať vážne zdravotné následky.

Zvyčajne to spôsobí nežiaduce vedľajšie účinky, ktoré môžu byť škodlivé z viacerých dôvodov. Niektoré interakcie potravín a liekov môžu vyvolať prudké zvýšenie krvného tlaku. V iných prípadoch nebezpečné interakcie spôsobujú až smrteľné poškodenie pečene. Tu je niekoľko nebezpečných kombinácií potravín a liekov, ktorým by ste sa mali vyhnúť.

Mliečne výrobky a antibiotiká

Antibiotiká, ako sú tetracyklín a fluorochinolón, sa používajú na liečbu širokého spektra infekcií. Neoplatí sa ich však užívať s mliečnymi výrobkami. Tie môžu narušiť vstrebávanie antibiotík do krvného obehu, čím sa zníži ich účinok. Ovocné šťavy alebo alkohol môžu tiež ovplyvniť vstrebávanie liekov, takže pri užívaní antibiotík je najlepšou voľbou voda.

Grapefruitová šťava, statíny a blokátory kalciových kanálov

Tento zdanlivo nevinný citrusový nápoj môže spôsobiť katastrofu v kombinácii s niektorými liekmi vrátane blokátorov kalciových kanálov a statínov. Grapefruit môže ovplyvniť lieky prostredníctvom enzýmov CYP3A, ktoré sú zodpovedné za metabolizmus mnohých liekov.

Zasahovaním do činnosti tohto enzýmu môže grapefruitový džús zvýšiť alebo znížiť biologickú dostupnosť liekov, čiže schopnosť lieku alebo inej látky vstrebať sa a využiť ju v tele. V dôsledku toho sa liečivo hromadí v tele, čo môže mať vážne zdravotné následky, ako je poškodenie pečene a rabdomyolýza, pri ktorej poškodené svalové tkanivo uvoľňuje bielkoviny a elektrolyty do krvi, čo môže následne poškodiť srdce a obličky.

Tvrdé zrejúce syry, víno a antidepresíva

Tretia riziková kombinácia zahŕňa víno a vyzreté syry, ktoré spôsobujú veľké problémy ľuďom užívajúcim antidepresíva. Syry, najmä tie tvrdé, obsahujú značné množstvo tyramínu, aminokyseliny, ktorá pomáha regulovať krvný tlak. Niektoré potraviny s vysokým obsahom tyramínu, ako sú syry a víno, môžu spôsobiť nebezpečný nárast krvného tlaku. V kombinácii s antidepresívami takéto zvýšenie tlaku môže byť fatálne.

Paracetamol a alkohol

Je známe, že paracetamol spôsobuje v kombinácii s alkoholom vážne komplikácie. Samotný alkohol zaťažuje pečeň, no v kombinácii s paracetamolom vie narobiť vážne škody na pečeni. Vyhnite sa preto miešaniu alkoholu s paracetamolom, pretože to môže zvýšiť riziko toxicity pečene.