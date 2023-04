Skryštalizovaný med nie je pokazený. Stačí spraviť toto a bude v pôvodnom stave

Určité dochucovadlá, ako je kečup či dresing, je potrebné uchovávať v chladničke, pretože len tak si zachovajú čerstvosť. Med by ste tam však skladovať nemali. Na rozdiel od iných ochucovadiel sa totiž nikdy neskazí. Takže ho môžete jednoducho uskladniť v špajze či kuchynskej linke bez obáv, že by sa v ňom vytvorila pleseň alebo sa z neho šíril nepríjemný zápach.

Určite ste si všimli, že med niekedy po čase nevypadá tak, ako keď ste ho kúpili. Keď si kúpite med v obchode, zvyčajne má hladkú tekutú štruktúru. Po niekoľkých mesiacoch strávených na poličke v kuchynskej skrinke ste si však mohli všimnúť, že sa textúra zmenila na zakalenú, vykryštalizovanú kašu.

Ku kryštalizácii dochádza, pretože glukóza v tekutom mede sa vyzrážala. Všetko, čo musíte urobiť, aby ste ho opäť skvapalnili, je zahriať ho. Nádobu môžete vložiť do mikrovlnnej rúry a zohrievať, kým kryštály nezmiznú. Nádobu tiež môžete vložiť do misky s teplou vodou a miešať med dovtedy, kým sa stratia kryštály. Dávajte pozor na to, aby ste med nevarili. Má byť len zohriaty na takú teplotu, aby sa kryštáliky rozpustili.

Ak používate med ako prírodné sladidlo do čaju, kávy či ovsenej kaše, nemusíte sa trápiť s roztápaním kryštálikov. Jednoducho med pridajte do nápoja či jedla a jeho teplota sa už o rozpustenie postará.