Slávny šéfkuchár varuje: Toto si v reštaurácii nikdy neobjednávajte

Celebritný šéfkuchár si spravil kariéru aj na tom, že ho pozývali do zlyhávajúcich reštaurácií, kde odhaľoval ich tajomstvá a nedostatky. Za ten čas videl zrejme všetky jedlá sveta. To znamená, že vie odhadnúť, čomu by ste sa mali v reštaurácii vyhýbať. Nejde pritom o plesnivé či skazené jedlá, píše portál LADbible.

Ramsay pre Daily Mail prezradil svoje tri zlaté pravidlá stravovania v reštaurácii a povedal, že by sa hostia mali mať na pozore pred každým miestom, kde sa podozrivo chvália kvalitou ich jedla. Podľa jeho slov by ste si mal všímať slávny či najlepší v krajine bez akýchkoľvek dôkazov.

Toto by ste si nemali objednávať

Ukazuje sa, že by ste mali spozornieť pri špeciálnych ponukách. A to najmä vtedy, ak sa v nich nachádza príliš veľa možností na výber. Špeciálne ponuky sú podľa šéfkuchára na to, aby zmizli počas večera. Ak majú v ponuke desať špecialít, tak to už nie je také špeciálne.

Šéfkuchár predtým povedal, že ak si chcete dať polievku, najskôr by ste sa mali opýtať na to, akú podávali včera. Tak sa dozviete, či náhodou nejde o polievku mesiaca a nie dňa.

Ramsay zanechal ďalší tip: Vždy si rezervujte stôl pre troch či viacerých. Takto, ak ste dvaja, máte dostatok priestoru.