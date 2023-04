Video: Klimatickí aktivisti zablokovali dopravu v rušnom tuneli

Aktivisti zo skupiny Renovate Switzerland sa približne o 10.00 h prilepili k vozovke pri severnom vstupe do Gotthardského tunela. Na mieste zasahovala polícia, ktorá zadržala skupinu šiestich aktivistov vo veku od 19 do 60 rokov. TASR prevzala správu z agentúr Reuters a AFP.

Tento 17-kilometrový tunel spája sever Švajčiarska s Talianskom. Protest sa konal na začiatku veľkonočných sviatkov – v období, ktoré je na švajčiarskych cestách zvyčajne veľmi rušné.

Tunel bol znovu spojazdnený okolo 11.00 h. Na mieste sa v dôsledku protestu vytvorili takmer 19-kilometrové kolóny.

