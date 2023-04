Berlusconi verí, že sa opäť dokáže vyliečiť

V piatok to uviedol pre taliansky denník Il Giornale, informovala agentúra AP.

„Je to ťažké, ale dokážem to znova... Aj v ťažkých situáciách sa mi podarilo dostať hore,“ povedal Berlusconi v telefonáte so šéfredaktorom Il Giornale Augustom Minzolinim.

Trojnásobného talianskeho premiéra Berlusconiho (86) v stredu hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) na oddelení srdcovocievnych chorôb v nemocnici San Raffaele po tom, čo ho začali trápiť problémy s dýchaním.

Berlusconiho lekár Alberto Zangrillo vo štvrtok potvrdil, že expremiér už dlhší čas trpí chronickou myelomonocytovou leukémiou. Cieľom nastavenej liečby je podľa Zangrilla zmierniť prejavy ochorenia.

„Silvio Berlusconi sa momentálne nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde sa lieči na pľúcnu infekciu. Tá súvisí s chronickým ochorením krvi, ktorým trpí už dlhší čas,“ uvádza sa v lekárskej správe.

Podľa zdrojov z nemocnice však expremiér netrpí najzávažnejšou formou leukémie. Toto ochorenie krvotvorby v chronickej fáze nie je akútne život ohrozujúce a dá sa s ním viesť pomerne kvalitný život. Chronická leukémia sa zvyčajne lieči DNA chemoterapiou.

Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani v piatok ráno s odvolaním na Zangrilla povedal, že Berlusconi reaguje na liečbu.