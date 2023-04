Rýchle upratovanie: Toto stihnete upratať za 5 minút

Nemáte chuť len postávať a radšej by ste tento čas strávili produktívne? Na vyčistenie či upratanie nasledujúcich vecí potrebujete práve 5 minút.

Jedna polička v špajze alebo chladničke

Na upratovanie chladničky či špajze si určite vyhradzujete dostatočné dlhý čas. Keď sa sústredíte vždy len na jednu poličku, tak ju dokážete upratať počas niekoľkých 5-minútových okien. Prejdite si jedlo a nápoje a usporiadajte ich tak, aby veci, ktoré používate najčastejšie, boli vpredu. Rýchlo skontrolujte dátumy spotreby a vyhoďte všetko, čo sa pokazilo. Suroviny, ktorým čoskoro končí dátum spotreby, dajte dopredu, aby ste na ne nezabudli.

Utrite vonkajšie časti spotrebičov

Pri upratovaní kuchyne veľa ľudí zabúda utrieť vonkajšok spotrebičov. Vezmite si handričku a pretrite chladničku, mikrovlnnú rúru, hriankovač, rúru či a kávovar. Nezabudnite na rukoväte, môže sa tam zhromažďovať veľa baktérií.

Vytrieďte zásuvku na všetko možné

Každý má vo svojej kuchyni tú zásuvku, do ktorej dáva rôzne veci, ktoré nie je v danom momente kde dať. Za 5 minút dokážete túto zásuvku hravo vytriediť a vyhodiť všetko to, čo nepotrebujete. Keď sú všetky odpadky vonku, uložte zvyšné veci. Položte všetky perá a ceruzky na jednu stranu, gumičky a sponky na papier do rohu a všetky bloky papiera naukladajte úhľadne na seba.

Regál na topánky

Po dlhom dni má väčšina ľudí tendenciu hodiť topánky do skrine alebo na stojan pri vchodových dverách. Využite voľných 5 minút na jeho upratanie. Spárujte pohodené topánky a poukladajte ich na stojan podľa toho, ako často jednotlivé kúsky nosíte. Nezabudnite odtiaľ odstrániť veci, ktoré tam nepatria.

Vyčistite priestor pod umývadlom

Vyberte odpadkový kôš alebo fľaše s čistiacimi prostriedkami, ktoré sa nachádzajú pod drezom, a utrite ho. Pri vkladaní čistiacich prostriedkov naspäť, uložte ich podľa používania či účelu.

Zásuvka na ponožky

Zbavte sa všetkých ponožiek, ku ktorým ste márne čakali druhú do páru. Spárujte tie, ktoré sa oddelili.

Hromada časopisov

Hromadia sa vám noviny či časopisy, ktoré čakajú na prečítanie? Pokúste sa ich prečítať, hoci len po častiach. Položte si časopisy na nočný stolík alebo do kuchyne, aby ste si ich mohli prelistovať pred spaním, pri raňajkách alebo keď máte voľných 5 minút. Tak hromadu postupne zmenšíte na minimum.

Vyčistite sklenené dvere

Vezmite čistič na sklo a niekoľko papierových utierok a pustite sa do čistenia. Vyčistiť sklenené dvere netrvá ani 5 minút. Ak sa vám minuli sklenené dvere na upratovanie, môžete prejsť na iné sklenené povrchy. Kúsok po kúsku.