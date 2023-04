Novela Trestného zákona má podľa Hlasu-SD šancu prejsť do druhého čítania

Myslí si to líder Hlasu-SD Peter Pellegrini, keďže so skupinou poslancov plánuje podporiť návrh v prvom čítaní. Poslanci Smeru-SD budú o postoji k novele ešte diskutovať, Boris Susko (Smer-SD) by ju podporil. Spolu s Pellegrinim sa zhodujú na tom, že bude potrebné sledovať zmeny, ktoré do návrhu prídu v druhom čítaní.

„Posun k novému spôsobu nahliadania pri stredných a ľahkých trestných činoch je správny. Myslím si, že po úvahe má šancu prejsť do druhého čítania aj s našou pomocou. Otázne je, čo sa s ním stane v druhom čítaní. To konečné hlasovanie v júni bude kľúčovejšie,“ reagoval Pellegrini na návrh novely, ktorá by sa mohla dostať na májové rokovanie parlamentu.

Líder Hlasu-SD víta, ak sa trestná politika posúva smerom k západným demokratickým krajinám. Návrh mohol byť podľa neho ešte ambicióznejší. „Hlas bude podporovať akékoľvek aktivity, ktoré majú viesť k modernizácii celého nášho trestného poriadku a celého konania vrátane alternatívnych trestov či zmierňovania trestov,“ dodal.

Susko vníma návrh ako krok vpred. „Je to určite prínos z hľadiska alternatívnych trestov aj prvopáchateľov. Vidíme tam viac pozitív,“ vysvetlil. Je však sklamaný z politického rozhodnutia dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera stiahnuť ustanovenia, ktoré vyplynuli z praxe v oblasti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. Nerozumie, na základe čoho došlo k tomuto rozhodnutiu.

Exministerka spravodlivosti a poslankyňa SaS Mária Kolíková už skôr reagovala, že za dôležitú v novele považuje novú drogovú politiku. Mrzí ju, že návrh neobsahuje ambíciu zrýchliť trestné konania. Keďže návrh prešiel na vláde s pripomienkami, ktoré nepozná, nevie povedať, či poslanci SaS návrh jednohlasne podporia. Určite však k nemu pripravia pozmeňujúce návrhy.

„Áno, novelu určite podporíme,“ uviedlo v reakcii hnutie Sme rodina. Šéf Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽANO) víta, že rekodifikačné úsilie dospelo k úspešnému koncu. „V tejto chvíli nás čaká rokovanie v parlamente. Budeme sa tým zaoberať až pred májovou schôdzou na konci apríla na poslaneckom klube. Zatiaľ sa preto k tomu neviem vyjadriť,“ reagoval na otázku, či poslanci OĽANO podporia novelu.

Strana Za ľudí víta v návrhu dôraz na uplatňovanie alternatívnych trestov pri niektorých trestných činoch. Za dôležité považuje aj sprísnenie trestov za jazdu pod vplyvom alkoholu. „Naopak, pripomienky sme mali pri otázke nižších trestných sadzieb, ako aj zvyšovanie hranice spáchanej škody. Novela však reflektuje potreby praxe, ako aj pripomienky odbornej obce, preto schválenie tohto zákona vítame,“ uviedol člen predsedníctva strany Ján Magušin.

Novelu Trestného zákona schválila vláda 22. marca. Kladie okrem iného dôraz na ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog, restoratívnu justíciu či harmonizáciu trestných sadzieb. Ide o najväčšiu novelu Trestného zákona od rekodifikácie v roku 2005. Novú legislatívu musí ešte definitívne schváliť parlament.