Ukrajina oznámila, že na východe odrazila takmer 20 ruských útokov

Švédska prokuratúra: Bude ťažké zistiť, kto je za útokom na Nord Stream

DNES - 11:19 Zahraničné

Bude zrejme zložité určiť, kto je za výbuchmi, ktoré vlani poškodili plynovody Nord Stream vedúce popod Baltské more z Ruska do Nemecka. Uviedla to vo štvrtok švédska prokuratúra.