K výhradám NKÚ v prípade mýta sa pridali aj mimovládky a dopravcovia

Úrad vo svojej aktuálnej správe naznačil, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) si nesplnila domácu úlohu, keď ani po rokoch nevyriešila základné právne otázky o pokračovaní mýta, upozornili vo štvrtok mimovládne organizácie.

„Nová súťaž na mýtny systém sa opakovane predlžuje. Navyše mešká aj takzvaný európsky mýtny systém EETS. Až to vyzerá, že ak by NDS chcela eliminovať možnú náhradu za SkyToll, nesprávala by sa inak,“ uviedla Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.

Pokračovanie v starej zmluve môže podľa mimovládnych organizácií znamenať stratu desiatok až stoviek miliónov eur, ktoré by inak mohli ísť do výstavby diaľnic. „Prípadne by cez nižšie dane, napríklad cestnú daň, mohli podporiť domácich dopravcov. Namiesto toho pôjdu do vrecka súkromnej spoločnosti,“ upozornil predseda združenia UNAS Stanislav Skala. NKÚ preto odporučil Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti zadať ministerstvu dopravy „povinnosť“ do leta jasne opísať, ako má mýto na Slovensku pokračovať.

Organizácie upozornili na riziko, že nevýhodná zmluva pre štát so súkromnou firmou SkyToll sa môže pre nedostatočne rázny postup NDS opäť predĺžiť. O všetkých problémoch a prieťahoch s mýtom a náhradnými riešeniami vie aj poverený minister dopravy. Mimovládne organizácie preto apelujú aj na povereného premiéra a prezidentku, aby dohliadli na ďalšie manažovanie mýta.

Aktuálne platná zmluva so spoločnosťou SkyToll sa mala skončiť už vlani. Diaľničiari napriek príprave alternatívneho riešenia nakoniec pôvodnú zmluvu predĺžili ešte o tento rok. Mimovládne organizácie tvrdia, že podľa posledných informácií sa však ani avizované nové riešenie mýta úspešne tento rok nerozbehne.