Toto je dôvod, prečo na niektorých oknách nájdete tento okrúhly tvar

Historička odhalila dôvod, prečo na oknách mnohých britských krčiem nájdete zvláštny kruhový tvar. Alice Loxtonová zverejňuje na sociálnych sieťach zábavno-vzdelávacie videá, v ktorých odhaľuje málo známe historické fakty. V jednom zo svojich videí na Twitteri odhalila, prečo majú niektoré staré obchody a puby okrúhly tvar v skle okenných tabúľ.

Historička vysvetlila, že tieto okrúhle sklá sa nazývajú "bullseye" a datujú sa až do stredoveku. „V stredoveku sa okenné sklo vyrábalo podobným spôsobom ako fúkané sklo. Kus roztaveného skla sa nabral a rýchlo sa roztiahol, aby sa vytvoril kotúč," uviedla Alice.

Dodala, že plochejšie a tenšie kusy skla sa používali na okná a že kus s kruhovým tvarom uprostred za zvykol pretaviť. To však nebolo pravidlom. Ako vysvetlila:

Historička dodala, že v 18. a 19. storočí sa tieto kruhové tvary spájali so stredovekým vzhľadom, preto sa začalo vyrábať veľa napodobenín takéhoto skla, aby budovy vyzerali oveľa staršie, než v skutočnosti boli.

So much cool history in London! Join me - and over a million others - on TikTok and Instagram for more history delights! pic.twitter.com/ANv6woh5BN