Nekvalitný spánok zvyšuje riziko nevyliečiteľného ochorenia

Podľa štúdie môže nekvalitný spánok spôsobiť zápalovú reakciu v tele, ktorá zvyšuje riziko astmy. Tieto zistenia boli publikované v akademickom žurnále BMJ Open Respiratory Research .

Tím z Šantungskej univerzity v Číne použil údaje z britskej biobanky, pričom skúmal pol milióna ľudí s rôznymi spánkovými režimami počas 10 rokov. Odborníci zistili, že zdravý spánok súvisí so zníženým rizikom astmy, zatiaľ čo zlý spánok zvyšuje pravdepodobnosť diagnostikovania astmy.

Štúdia zistila, že nízke genetické riziko v kombinácii so zdravým spánkovým režimom by mohlo zabrániť približne pätine prípadov astmy. „Štúdia poukázala na dôležitosť včasného odhalenia a liečby porúch spánku, čo by mohlo byť prospešné pri znižovaní výskytu astmy," uviedli vedci.

Na začiatku štúdie sa účastníkov pýtali na ich spánkový režim vrátane toho, či sa považujú za ranné vtáčatá alebo skôr nočné sovy. Zisťovali od nich, ako dlho spia, či chrápu, trpia nespavosťou a či sú často ospalí počas dňa.

Zdravý spánkový režim vedci pripisovali ranným vtáčatám, u ktorých bola len zriedkavá nespavosť, spali sedem až deväť hodín denne, nechrápali a nepociťovali často únavu počas dňa.

Na základe odpovedí malo 16 % zdravý spánkový režim, 62 % priemerný spánkový režim a 22 % zlý spánkový režim. Tretina účastníkov mala vysoké genetické riziko astmy, ďalšia tretina mala stredné riziko a posledná tretina boli ľudia s nízkym rizikom.

V porovnaní s osobami s nízkym genetickým rizikom mali osoby s najvyšším genetickým rizikom o 47 percent vyššiu pravdepodobnosť, že im bude diagnostikovaná astma, zatiaľ čo osoby so zlým spánkovým režimom mali o 55 percent vyššiu pravdepodobnosť vzniku astmy.

Zdravý spánkový režim znižoval riziko astmy o 44 percent u osôb s nízkym genetickým rizikom, o 41 percent u osôb so stredným rizikom a o 37 percent u osôb s vysokým genetickým rizikom.

Počas 10-ročnej štúdie bola astma diagnostikovaná 4 percentám účastníkov. Vedci uviedli, že títo ľudia mali väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať určité vlastnosti vrátane zlého spánkového režimu, obezity, vysokého genetického rizika astmy, vysokej miery fajčenia a pitia alkoholu, vysokého krvného tlaku a väčšieho vystavenia znečistenému ovzdušiu.