Muž pri lyžovaní spadol z Veľkého Kriváňa

Horskí záchranári pomáhali v stredu v Malej Fatre 52–ročnému skialpinistovi, ktorý spadol pri lyžovaní z Veľkého Kriváňa do doliny Studenec. Pri páde dlhom približne 100 metrov utrpel hlbokú tržnú ranu na hlave a poranenie kolena. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.

HZS požiadala o pomoc leteckých záchranárov zo Žiliny, ktorí však nemohli vzlietnuť pre nepriaznivé letové podmienky. „Do oblasti následne vyslali štyroch horských záchranárov, ktorí na miesto udalosti postupovali kabínkovou lanovkou z Vrátnej a následne k zranenému mužovi pozemne. Ten sa napriek poraneniam snažil pomaly postupovať záchranárom oproti,“ uviedla HZS.

Záchranári sa so zraneným skialpinistom stretli na hrane Veľkého Kriváňa, kde mu poskytli neodkladnú prvú pomoc. „Následne ho za pomoci saní akija transportovali ku kabínkovej lanovke, ktorou boli dopravení do Vrátnej. Tu pacienta odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračoval do nemocničného zariadenia,“ dodala HZS.