Meteorológovia varujú pred mrazom a vetrom

Takmer pre celé Slovensko platí výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období. Potrvá až do stredy (5. 4.) rána do 10.00 h. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

„Očakáva sa mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre kvitnúce stromy. Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus troch stupňov Celzia,“ upozorňuje SHMÚ.

Okrem toho vydal SHMÚ aj výstrahu pred vetrom, a to pre Košický kraj a okresy Brezno, Poprad, Prešov a Vranov nad Topľou. Vietor tam môže podľa meteorológov miestami dosiahnuť v nárazoch rýchlosť až 85 kilometrov za hodinu.