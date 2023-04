Šeliga rokuje s Hegerom aj Majerským, chce spájanie Demokratov a KDH

„Nie je tajomstvom, že komunikujeme s pánom Hegerom či pánom Majerským a jednotlivými straníkmi. Moja pozícia nie je podstatná, podstatný je výsledok pre Slovensko,“ uviedol pre TASR Šeliga po odchode zo strany Za ľudí.

Šeliga by chcel volebnú spoluprácu KDH a Demokratov. Tvrdí, že ich spojenie potvrdzuje aj prieskum. „Som pripravený urobiť všetko, čo viem, aby tieto hlasy boli oboma straníckymi centrálami, respektíve lídrami vypočuté. Možný volebný zisk 15 percent by dal povolebnú šancu na zostavenie proreformnej vlády bez Smeru, Hlasu a extrémistov. To je veľká vec a nesmieme ju ignorovať,“ vyhlásil.

Odchod zo Za ľudí oznámil Šeliga v pondelok (3. 4.) spolu so straníckou kolegyňou Janou Žitňanskou. To, či bude pokračovať v politike, chce oznámiť po Veľkej noci. Žitňanská v súvislosti s odchodom poznamenala, že svoju politickú budúcnosť nevidí v zbližovaní sa s OĽANO a nechce stáť v ceste kolegom, ktorí to tak cítia.