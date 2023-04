Maďarská prezidentka Nováková: Argumentov za vstup Švédska do NATO je viac než proti nemu

Podľa nej za vstup Švédska do NATO existuje viac argumentov než proti nemu. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„V týchto ťažkých časoch musíme zostať jednotní a ukázať svoju silu. NATO je dôležitá aliancia, ktorú treba posilniť,“ zdôraznila Nováková.

V súvislosti s tým, že posledný marcový týždeň Maďarsko i Turecko odsúhlasili vstup Fínska do NATO, Nováková pripomenula búrlivú diskusiu o vstupe Švédska v maďarskom parlamente, pretože vysokí švédski predstavitelia predtým urobili neprijateľné vyhlásenia o Maďarsku.

Osobne sa však domnieva, že za vstup Švédska do NATO hovorí viac argumentov než proti nemu. V danej situácii preto podporuje prijatie tejto škandinávskej krajiny, pretože by to posilnilo zväzok NATO.

Ako dodala, napriek tomu chápe obavy maďarských poslancov aj Turecka a pripomenula, že aj švédsky parlament iba ​​v posledných týždňoch po dlhej diskusii rozhodol, že Švédsko chce patriť do NATO.