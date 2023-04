Opozičná SaS upozornila na podľa nich nevýhodné projekty MPSVR a MIRRI

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR koncom minulého roka vypísalo výzvu z plánu obnovy na výstavbu a obnovu domovov sociálnych služieb (DSS) za 200 miliónov eur, ktorú však samosprávne kraje ako prevádzkovatelia týchto domovov nevedia využiť. Museli by pri tom porušiť zákon, tvrdí opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Cmorej (SaS).

„Dôvodom je, že ministerstvo od nich v rámci výzvy vyžaduje podpísanie tzv. zmluvy o partnerstve. Je to predpripravený formulár, 13-stranová zmluva. Ak by župa podpísala takúto dohodu, poruší zákon o rozpočtových pravidlách,“ vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii Cmorej.

Na takúto výzvu pritom podľa neho kraje čakali. DSS na Slovensku sú totiž často v katastrofálnom stave a je ich málo. S vyhlásenou výzvou však majú problémy. Ako príklad uviedol Prešovský kraj, ktorý mal pripravených viacero projektov a podal si už aj niekoľko žiadostí. Zatiaľ však boli všetky zamietnuté.

Cmorej upozornil, že ak táto výzva z plánu obnovy nebude úspešná, príde SR o 200 miliónov eur v oblasti, ktorá je veľmi dôležitá a na ktorú štát dlhodobo nevie vyčleniť peniaze. Druhou možnosťou je, že sa o tieto prostriedky prihlásia iba súkromníci. „Potom by mal pán minister (Milan Krajniak) vysvetliť, prečo to nastavil práve pre súkromný sektor. Či je to omyl, alebo je to naschvál,“ konštatoval poslanec. Podľa neho by to nebolo prvýkrát, čo by na ministerstve práce preferovali súkromníkov.

Jeho stranícky kolega a predseda parlamentného sociálneho výboru Vladimír Ledecký zase upozornil na podľa neho zbytočný a predražený projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. „Cieľom projektu je napĺňať Atlas rómskych komunít údajmi, ktoré aj doteraz máme a ktoré si každý z vás môže pozrieť,“ zdôraznil s tým, že Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity dostane na tento účel od MIRRI takmer 900.000 eur. Doteraz na to podľa neho stačila pomerne jednoduchá excelovská tabuľka.

„Ja sa pýtam, kto má alebo bude mať z tohto programu úžitok okrem firmy, ktorá ho takmer za milión eur vytvorí? Rómovia to určite nebudú,“ vyhlásil Ledecký. Pýtal sa tiež, koľko zaplatí štát za realizáciu, prevádzku a servis programu do budúcnosti. „Myslím si, že tých 900.000 eur je úplne zbytočne stratených,“ dodal.