Bez týchto potravín po menopauze neschudnete. Dámy, toto ihneď zaraďte do svojho jedálnička!

Jedným z kľúčových prvkov menopauzy je pokles hladiny estrogénu v organizme, čo má zásadný vplyv na rozloženie telesného tuku. Ženy si preto všímajú priberanie najmä v oblasti pása, čo sa v kombinácii s nezdravou životosprávou skôr či neskôr podpíše aj na výzore.

Pri chudnutí v tomto období netreba hneď myslieť na prísne diéty či vysadzovanie jedál. Dopriať si môžete aj obľúbené sladkosti, avšak zmiernite ich množstvo a po väčšinu dňa stavte na výživnejšie potraviny.

Počas menopauzy sa oplatí zvýšiť príjem ovocia a zeleniny, ale aj rýb, a to najmä tých mastnejších, ako je losos, makrela, ančovičky, sleď, tuniak či pstruh. Okrem toho, že ide o bohatý zdroj živín, sa tieto ryby vyznačujú aj schopnosťou chrániť srdce pred ochoreniami.

Pri rybách to však s dávkovaním netreba preháňať. Keďže väčšina v mori lovených druhov obsahuje vysoké množstvo znečisťujúcich látok, ženy by ich mali jesť najviac dvakrát za týždeň, a to najmä v prípade, že sa chystajú otehotnieť alebo práve dojčia.

Pri menopauzálnom chudnutí je ďalej dôležité spomenúť klasické triky, ktoré už poznáte z odporúčaní výživových poradcov. Dlhodobú sýtosť vám zaručia potraviny s obsahom vlákniny a sacharidov. Vďaka zdravým a rozmanitým koreninám a bylinkám zas jedlo nebude nudné, takže sa k nemu budete radi vracať.

Nielen ženy po menopauze by pri chudnutí mali celkom vylúčiť jedlo z donášky. Reštaurácie, najmä pokiaľ ide o fastfoody, často kompenzujú slabú chuť jedál nadmerným množstvom soli alebo cukru, čo okrem váhy ohrozuje aj zdravie.

Čo sa týka cvičenia, ideálna je kombinácia silového tréningu a kardia. Pri tom prvom navyše popri chudnutí tuku zároveň budujete svalovú hmotu, ktorá rýchlejšie spaľuje kalórie.

Metabolizmus najlepšie zrýchľujú také druhy športu, ako je plávanie, bicyklovanie alebo behanie.