Rezort obrany by mohol v budúcnosti sídliť na Námestí gen. Viesta

Ministerstvo obrany SR by mohlo v budúcnosti sídliť na Námestí gen. Viesta v Bratislave. Návrh na premenovanie časti Kutuzovovej ulice v Novom Meste, kde je sídlo rezortu i Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, schválili v utorok miestni poslanci. Návrh ešte musí odobriť bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď takéto premenovanie považuje za veľmi dôležité z viacerých aspektov. Viesta označil za pravdepodobne jednu z najvýznamnejších osobností vojenskej histórie na Slovensku. „Silnejšie meno asi nenájdeme,“ poznamenal Naď.

Pripomenul, že Kutuzov, po ktorom je ulica v súčasnosti pomenovaná, nemá žiadny súvis s Bratislavou, Slovenskom, ani ozbrojenými silami. Zmenu odôvodňuje aj v kontexte vyše roka trvajúcej vojenskej agresie Ruskej federácie na Ukrajine.

Kutuzovova ulica nesie názov po poľnom maršalovi cárskej ruskej armády Michailovi Illarionovičovi Kutuzovovi. Ten viedol cárske ruské vojská vo vojenských konfliktoch na prelome 18. a 19. storočia vrátane konfliktov s francúzskou armádou vedenou Napoleonom Bonaparte.

Ministerstvo navrhuje premenovať územie po armádnom generálovi in memoriam Rudolfovi Viestovi, po jednej z najvýznamnejších osobností vojenských dejín Slovenska. Od roku 1940 bol súčasťou exilovej vlády Edvarda Beneša. Šesť rokov zo svojej aktívnej vojenskej služby v období prvej republiky pôsobil v Bratislave, kde zastával vysoké veliteľské a štábne funkcie.

V novembri 1944 sa spolu s generálom Jánom Golianom dostali do nemeckého zajatia. Eskortovaní boli do Berlína a neskôr prevezení do koncentračného tábora Flossenbürg, kde v marci 1945 pravdepodobne obaja zahynuli. Viest bol počas života i po smrti viackrát vyznamenaný československými, slovenskými i zahraničnými vyznamenaniami.