Do finále Učiteľ Slovenska sa dostali traja učitelia a sedem učiteliek

Odborná porota brala do úvahy nielen to, aké výsledky na poli vzdelávania pedagógovia dosahujú, zaujímalo ju tiež, akých ľudí zo svojich zverencov vychovávajú. TASR o tom informovala komunikačná manažérka Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Eva Sládková.

„Veľmi oceňujem, že mnohí učitelia reflektujú na duševné zdravie svojich žiakov. Že svoje pedagogické pôsobenie vnímajú nielen ako intelektovú činnosť, ale aj na úrovni emocionálneho a osobnostného rozvoja svojich zverencov. Rozvoj mäkkých zručností ako empatia, komunikácia, spolupráca je totiž to, čo bude pre mladých ľudí do budúcnosti kľúčové,“ povedala organizátorka ocenenia Zuzana Labašová.

Ďalší člen poroty Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz poznamenal, že sa opäť ukázalo, že v slovenských školách pôsobí množstvo inovatívnych a motivovaných učiteľov, ktorí majú záujem prezentovať svoju prácu. „Vďaka tomu sa učiteľská profesia opäť bude môcť dostať do širšieho povedomia. Potrebujeme, aby sa o učiteľoch viac hovorilo a aby dostali spoločenské uznanie. Pracujú v náročných podmienkach a často dostávajú slabú podporu. To treba zmeniť a možno sa to podarí aj vďaka tomu, keď sa práca učiteľov stane viditeľnejšia,“ doplnil.

Odborná porota zložená z analytikov a pedagógov vybrala spomedzi 149 prihlášok najskôr 30 pedagógov a teraz finálnych desať. Ocenenie Učiteľ Slovenska je licencovanou slovenskou verziou Global Teacher Prize, medzinárodného ocenenia, ktoré spája komunitu inšpiratívnych pedagógov z celého sveta.

Spomedzi top desať učiteľov teraz odborná porota vyberie laureáta ocenenia Učiteľ Slovenska, ako aj laureáta ocenenia Ceny Zastúpenia Európskej komisie. Hlasovať za svojho favorita bude aj verejnosť. Ten pedagóg, ktorý získa najviac hlasov, dostane Cenu verejnosti.