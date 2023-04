Trump je na ceste do New Yorku, starosta varuje pred násilnosťami

Newyorský starosta Eric Adams v tejto súvislosti upozornil ľudí, ktorí plánujú v meste protestovať, aby "sa kontrolovali". V pondelok to uviedla agentúry AFP, informuje TASR.

Pohyb kolóny áut odchádzajúcej od Trumpovho domu vysielali naživo v televízii. Exprezident má následne odletieť súkromným lietadlom na newyorské letisko La Guardia.

Agentúra AFP pripomenula, že newyorská polícia je pred príchodom Trumpa do mesta v stave pohotovosti. Pred Trump Tower a budovou súdu, kde v utorok prebehne výsluch exprezidenta, sú rozmiestnené bezpečnostné zábrany a hliadkujú tam agenti amerických tajných služieb.

Starosta New Yorku Adams na tlačovej konferencii vyhlásil, že všetci tí, ktorí budú počas súdnych úkonov s Donaldom Trumpom násilne protestovať, budú „zadržaní a budú voči nim vyvodené dôsledky“. Dodal, že „pre všetkých štváčov, ktorí plánujú prísť do New Yorku, je správa jasná: kontrolujte sa“.

AFP dodáva, že veľká porota obvinila Trumpa v súvislosti s úplatkom, ktorý dostala pornoherečka Stormy Danielsová, aby pred voľbami v roku 2016 mlčala o údajnom pomere s ním, ktorý exprezident popiera. Prípadný proces by sa podľa právnych expertov začal najskôr o viac ako rok, čo znamená, že by sa mohol konať počas kampane pred prezidentskými voľbami alebo po nej.

Trump (76), ktorý dúfa v opätovné zvolenie v roku 2024, v reakcii na rozhodnutie veľkej poroty v New Yorku slovne zaútočil na prokurátorov i sudcu, ktorý by podľa očakávaní mal viesť pojednávanie.

Trumpa v utorok 4. apríla popoludní zadržia, odoberú mu odtlačky prstov a odfotia v budove súdu v Manhattane predtým, ako predstúpi pred sudcu ako vôbec prvý exprezident USA čeliaci obvineniam z trestného činu. Nebude však v putách, bude ho chrániť Tajná služba USA a takmer s určitosťou ho ešte v ten deň prepustia, uviedla agentúra AP.