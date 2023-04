Vplyvným Rusom berú pasy, dôvodom je paranoja z ich emigrácie a dezercie

Dôvodom je paranoja z prípadných únikov informácií, emigrácie a dezercie, uviedol v pondelok britský denník The Financial Times (FT). TASR informuje podľa portálu denníka The Guardian.

Šéf moskovskej redakcie FT Max Seddon v platenej sekcii novín napísal: „Toto zvyšovanie tlaku odráža hlboké podozrievanie, ktoré má Kremeľ a ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), nasledovníčka sovietskej KGB, ohľadne vernosti civilnej elity Ruska. Mnohí jej príslušníci sú v súkromí proti vojne na Ukrajine a hnevá ich jej dopad na ich štýl života.“

Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina potvrdil, že Rusko sprísnilo obmedzenia zahraničných ciest pre niektorých ľudí pracujúcich v „citlivých“ oblastiach.