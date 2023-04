O žumpu sa treba vedieť správne starať. Tento krok je nezákonný, upozorňuje ministerstvo

Úmyselné vypúšťanie žumpy je nezákonné, ohrozuje životné prostredie a ľudské zdravie. Fekálne baktérie môžu kontaminovať spodné vody a dostať sa až do priľahlých studní a odtiaľ do domácností. Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR o tom informovala na sociálnej sieti.

Vlastník nehnuteľnosti so žumpou je podľa zákona o vodách povinný zneškodňovať ich odvozom do čistiarne odpadových vôd. „Na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy je takisto povinný predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Je dôležité vedieť, že odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo na to osoba oprávnená,“ poukázali environmentalisti.

Uviedli, že ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto oň požiadal. Ten obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz vykonala, a adresu čistiarne odpadových vôd.